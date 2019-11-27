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Суд начал избирать меру пресечения Садовому

Новости » Общество     27.11.2019 - 12:51
Суд начал избирать меру пресечения Садовому
Фото: Андрей Садовый (РБК-Украина)

Прокуратура просит 50 млн гривен залога

Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение меры пресечения мэру Львова Андрею Садовому. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, заседание началось на полчаса позже. Поддержать Садового пришли мер Киева Виталий Кличко и экс-депутаты от партии "Самопомоч" Оксана Сыроид, Олег Березюк и Татьяна Острикова.

Правоохранители существенно усилили охрану Высшего антикорсуда в связи с рассмотрениеи дела Садового. Кроме Службы судебной охраны к обеспечению безопасности привлечены силы Нацгвардии и Национальной полиции.

Отметим, прокуратура просит суд избрать меру пресечения в виде залога в размере 50 млн гривен и не просит арест.

РБК-Украина писало, что дело Садового связано с операциями с земельными участками. По данным следствия, сделки с землей на территории Рясне-Русской Львовской области нанесли ущерб на сумму 93,5 млн гривен. В этом деле в 2015 году в прокуратуру обратились более 60 человек с заявлениями о незаконном отчуждении их земли.

Специализированная антикоррупционная прокуратура отметила, что участки земли вообще не принадлежали Львовской территориальной общине, а фактически использовались в качестве огородов и находились в собственности сельского совета Рясне-Русской.

Напомним, Садовому объявили подозрение 21 ноября. Его подозревают в злоупотреблениях при выделении земли для строительства индустриального парка.

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