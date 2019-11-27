Суд почав обирати запобіжний захід Садовому

Фото: Андрій Садовий (РБК-Україна)

Прокуратура просить 50 млн гривень застави

Вищий антикорупційний суд почав розгляд запобіжного заходу меру Львова Андрію Садовому. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, засідання почалось на півгодини пізніше. Підтримати Садового прийшли мер Києва Віталій Кличко і екс-депутати від партії "Самопомочі" Оксана Сироїд, Олег Березюк та Тетяна Острікова.

Крім того, Кличко на своїй сторінці у Twitter написав, що прийшов у суд з клопотанням про взяття мера Львова на поруки.

"Прийшов на суд до Андрія Садового. З клопотанням до суду про взяття мера Львова на поруки", - написав він.

Правоохоронці суттєво посилили охорону Вищого антикорсуду в зв'язку з розглядом справи Садового. Крім Служби судової охорони до забезпечення безпеки залучені сили Нацгвардії і Національної поліції.

Зазначимо, прокуратура просить суд обрати запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 50 млн гривень і не просить арешт.

РБК-Україна писало, що справа Садового пов'язана з операціями із земельними ділянками. За даними слідства, оборудки із землею на території Рясне-Руської Львівської області завдали збитків на суму 93,5 млн гривень. У цій справі в 2015 році до прокуратури звернулися понад 60 осіб із заявами про незаконне відчуження їх землі.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура зазначила, що ділянки землі взагалі не належали Львівській територіальній громаді, а фактично використовувалися в якості городів і перебували у власності сільської ради Рясне-Руської.

Нагадаємо, Садовому оголосили підозру 21 листопада. Його підозрюють у зловживаннях при виділенні землі для будівництва індустріального парку.