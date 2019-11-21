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Садовому объявили подозрение

Новости » Политика     21.11.2019 - 12:36
Садовому объявили подозрение
Фото: Андрей Садовый (РБК-Украина)

Садового подозревают в злоупотреблении властью

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявила подозрение мэру Львова Андрею Садовому. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его видеообращение.

Как он отметил, его подозревают в злоупотреблении властью.

"Только что прокуроры Холодницкого вручили мне сообщение о подозрении. О чем идет речь. В 2015 году город Львов на открытом инвестиционном конкурсе привлекло инвесторов Siti Pick. Мы в этой компании за землю получили 54 млн. Было поле. На этом поле компания должна построить индустриальный парк" , - рассказал Садовый.

«Привіт» від Холодницького. Щойно прокурори САП вручили підозру. Розпочинаємо захист.

Опубліковано Андрій Садовий Четвер, 21 листопада 2019 р.

По его словам, с тех пор правоохранительные органы исследуют эту инвестицию, пока "земля стоит".

Добавим, Андрей Садовой - городской голова Львова с 25 апреля 2006 года. Лидер партии "Самопомич" и бывший кандидат в президенты Украины на выборах в 2019 году.

Напомним, ранее бывшему народному депутату Денису Дзензерскому объявили о подозрении в недекларировании финансовых обязательств. Сообщается, что он скрыл информации о своем реальном имущественном положении и не задекларировал невыполненные финансовые обязательства перед банками на сумму более 4,7 млрд гривен.

Еще ранее антикоррупционные органы объявили подозрение бывшей главе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталье Корчак.

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