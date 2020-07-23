Суд начал избирать меру пресечения луцкому террористу

Луцкий горрайонный суд Волынской области начал избирать меру пресечения луцкому террористу Максиму Кривошу, который держал в заложниках 13 пассажиров автобуса. Его подозревают в совершении террористического акта.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Также мужчину подозревают в посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа, в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Напомним, 21 июля в Луцке мужчина захватил рейсовый автобус с 13 людьми. Спецоперация по освобождению заложников длилась около 10 часов.

Заложников освободили после того, как президент выполнил требование луцкого террориста.

Отметим, что Зеленский на требование террориста записал видео, в котором сказал слова, которые просил Кривош.

Как сообщалось, террорист также требовал от украинских топ-чиновников публично объявить себя "террористами в законе".

Кроме того, СБУ квалифицировала захват заложников в Луцке как теракт.