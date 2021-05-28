Суд у Мінську відмовився відпустити дівчину Протасевича
Суд партизанського району Мінська 28 травня відмовив у задоволенні скарги на затримання росіянки Софії Сапеги. Засідання проходило в закритому режимі.
Про це повідомив виданню "Відкриті медіа" адвокат Сапеги Олександр Філанович.
"Судове засідання було закритим, оскільки тільки даний формат передбачений при оскарженні затримання. Софія до судового засідання не доставлялася", - сказав він.
25 травня дівчина білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича, росіянка Софія Сапега, була заарештована на два місяці судом у Білорусі. Слідство щодо неї веде Слідчий комітет Білорусі.
Її підозрюють у скоєнні "кримінально-караного діяння". Обрано запобіжний захід-утримання під вартою на термін 2 місяці. Місце утримання - СІЗО КДБ.
Дівчину засновника Nexta Романа Протасевича затримали разом з ним 23 травня, коли в Мінську екстрено посадили літак. Її підозрюють у скоєнні в період з серпня по вересень 2020 року "злочинів, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу Білорусі".
Адвокат Софії Сапеги вже декілька разів не зміг відвідати підзахисну в СІЗО. В ізоляторі нібито не вистачало кабінетів для побачень адвокатів.