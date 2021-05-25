Суд в Беларуси арестовал девушку Протасевича на два месяца

Девушка белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича, россиянка София Сапега , арестована на два месяца судом в Беларуси. Следствие в отношении нее ведет Следственный комитет Беларуси.

Об этом изданию " Открытые медиа " сообщил ее адвокат Александр Филанович.

"Сегодня был допрос Софии. Ее подозревают в совершении уголовно-наказуемого деяния. Избрана мера пресечения - содержание под стражей на срок 2 месяца. Место содержания подозреваемой - СИЗО КГБ. Следствие ведет Главное следственное управление Следственного комитета Республики Беларусь", - сказал адвокат.

Он сообщил, что с него взята подписка о неразглашении и пообещал, что девушке будет оказана надлежащая юридическая помощь.

В ближайшее время адвокат намерен посетить Софию по месту ее содержания.