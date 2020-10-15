Суд Милана сегодня продолжит рассматривать апелляцию по делу Маркива

Фото: Виталий Маркив (mvs.gov.ua)

Сегодня, 15 октября, в Милане (Италия) пройдет очередное заседание апелляционного суда по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Сторона защиты представит доказательства некорректного перевода слов Маркива о якобы убийстве итальянского журналиста.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

"Детальный анализ этого разговора показывает, что Виталий никоим образом не говорил о своей причастности к гибели Рокелли, а наоборот был искренне возмущен попыткой итальянский юстиции "повесить" гибель итальянского журналиста на него, только потому, что он был в тот день 24 мая 2014 года на горе Карачун в 2-х километрах от места трагедии", - сообщили в МВД.

Напомним, в июле 2019 года суд Италии приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы. Он был осужден якобы за убийство итальянского журналиста Андреа Рокелли на Донбассе.

Позже Украина подала апелляцию на решение итальянского суда. В конце сентября в Милане началось рассмотрение апелляции на решение по делу Маркива.

Как писало РБК-Украина, апелляционный суд Милана переслушает показания Маркива в камере, в которых он якобы признался в убийстве итальянского журналиста.