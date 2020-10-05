Суд в Италии не учел военный иммунитет Маркива

Фото: марш в поддержку Виталия Маркива (РБК-Украина)

Представители России, Украины и Франции создали комиссию, которая изучила обстоятельства гибели итальянского журналиста Андреа Роккелли близ Славянска. Согласно отчету комиссии, суд в Италии не применил положения международного права при рассмотрении дела украинского нацгвардейца Виталия Маркива.

Об этом сообщает пресс-центр МВД Украины.

Также итальянский суд не принял во внимание функциональный иммунитет Маркива как участника регулярных военных формирований от преследования за границей - даже несмотря на его двойное гражданство.

Кроме того, по мнению комиссии, доказательная база, на основе которой суд делает свои выводы, вызывает сомнения. В частности, журналистская статья в Corriere della Sera, которую суд, несмотря на явные недостатки трактует как "признание" Маркива, и объективность показаний ключевого свидетеля Уильяма Рогелона.

По мнению авторов отчета, предвзятое к Украине и украинском медийное освещение процесса в Италии, и "презумпция виновности" Маркива в прессе могли иметь влияние на решение присяжных.

Международная комиссия продолжает исследовать доказательную базу, на которую опирался суд при вынесении приговора.

"Первичные выводы позволяют отметить недостаточность исследования фактов и неясность методологии при проведении анализа", - говорится в сообщении.

Комиссия может представить свой финальный отчет до конца октября.

Напомним, в июле прошлого года суд Италии приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы. Он был осужден якобы за убийство итальянского журналиста Андреа Роккелли на Донбассе. В ноябре 2019 года Украина подала апелляцию.

29 сентября в Милане началось рассмотрение апелляции на решение по делу Маркива. Во время первого заседания защита попросила включить в дело новое расследование, которое доказывает непричастность Маркива к совершенному преступлению.

Кроме того, замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что итальянский суд переслушает "признание" Маркива из-за ошибок переводчика.