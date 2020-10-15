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Суд Мілана сьогодні продовжить розглядати апеляцію по справі Марківа

Мілан, Четвер 15 жовтня 2020 09:26
Суд Мілана сьогодні продовжить розглядати апеляцію по справі Марківа
Фото: Віталій Марків (mvs.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Сьогодні, 15 жовтня, у Мілані (Італія) відбудеться чергове засідання апеляційного суду по справі українського нацгвардійця Віталія Марківа. Сторона захисту представить докази некоректного перекладу слів Марківа про нібито вбивство італійського журналіста.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

"Детальний аналіз цієї розмови показує, що Віталій жодним чином не говорив про свою причетність до загибелі Рокеллі, а навпаки був щиро обурений спробою італійської юстиції "повісити" загибель італійського журналіста на нього, тільки тому, що він був у той день 24 травня 2014 року на горі Карачун в 2-х кілометрах від місця трагедії", - повідомили в МВС.

Нагадаємо, в липні 2019 року суд Італії засудив Марківа до 24 років позбавлення волі. Він був засуджений нібито за вбивство італійського журналіста Андреа Рокеллі на Донбасі.

Пізніше Україна подала апеляцію на рішення італійського суду. В кінці вересня в Мілані почався розгляд апеляції на рішення по справі Марківа.

Як повідомляло РБК-Україна, апеляційний суд Мілана переслухає показання Марківа в камері, в яких він нібито зізнався у вбивстві італійського журналіста.

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