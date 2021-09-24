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Суд по MH17: слушания по делу возобновят 1 ноября

Автор: Дмитрий Кузнецов

Суд в Гааге (Нидерланды) возобновит слушания по делу о катастрофе MH17 на Донбассе в июле 2014 года с 1 ноября. С 15 ноября прокуратура вынесет обвинительное заключение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter корреспондента нидерландского De Telegraaf Саскии Беллеман.

По ее словам, слушания будут продолжены 1 ноября, включая обсуждение требования о возмещении ущерба. Она отметила, что в ноябре в суде выступят еще несколько спикеров.

"С 15 ноября прокуратура вынесет обвинительное заключение, кульминацией которого станет приговор", - добавила журналист.

Напомним, 17 июля 2014 Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines рейса Амстердам - Куала-Лумпур сбили в Донецкой области. Все 298 пассажиров и членов экипажа погибли.

Отметим, ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что приговор по делу о катастрофе MH17 ожидается в конце 2022 года.

Как сообщало РБК-Украина, в ходе прошедших слушаний Россия отказала суду в допросе Игоря Гиркина и Сергея Дубинского, которые на момент катастрофы занимали руководящие должности в командовании боевиков.

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НидерландыMH17