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Делом о сбитом MH17 займется новый прокурор в Гааге

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Нидерланды, Вторник 10 августа 2021 00:03
Делом о сбитом MH17 займется новый прокурор в Гааге Фото: в Гааге по делу МН17 назначили нового прокурора (nos.nl)
Автор: Наталья Скороход

В команде прокуроров в Гааге, занимающихся расследованием по делу о MH17, произошли изменения. Уже с сентября расследовать делом о сбитом в 2014 году пассажирского Boeing-777 "Малайзийских авиалиний" будет заниматься новый прокурор Биргит ван Россель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру.

Генеральный прокурор Б. (Биргит) ван Россель был добавлен в команду прокуроров о сбитом на Донбассе MH17. Он имеет долгую карьеру в государственной прокуратуре и теперь работает полный рабочий день с командой MH17. Она также будет иногда появляться на слушаниях в Судебном комплексе Схипхол.

Государственный прокурор В. (Уорд) Фердинандуссе с этого лета будет прикреплен к специальной прокуратуре Косово в дополнение к своей должности в государственной прокуратуре Фердинандусс. Он назначен там начальником отдела расследований. Также он будет участвовать в судебном процессе по делу MH17 до вынесения приговора, а также продолжит занимать свое место на заседаниях.

Отмечается, что уголовный процесс по делу МН17 продолжится 6 сентября 2021 года. Во время заседаний родственники жертв MH17 воспользуются своим правом и возьмут слово. Решение по делу ожидается не ранее 2022 года.

Напомним, что из Нидерландов могут депортировать российских свидетелей по делу о сбитом МН17. Им отказали в убежище.

Ранее сообщалось, что в Украине помнят о катастрофе МН17 и чтят жертв, погибших в результате катастрофы. Власти сделали заявление к восьмой годовщине трагедии.

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