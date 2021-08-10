Делом о сбитом MH17 займется новый прокурор в Гааге

В команде прокуроров в Гааге, занимающихся расследованием по делу о MH17 , произошли изменения. Уже с сентября расследовать делом о сбитом в 2014 году пассажирского Boeing-777 "Малайзийских авиалиний" будет заниматься новый прокурор Биргит ван Россель.

Генеральный прокурор Б. (Биргит) ван Россель был добавлен в команду прокуроров о сбитом на Донбассе MH17 . Он имеет долгую карьеру в государственной прокуратуре и теперь работает полный рабочий день с командой MH17. Она также будет иногда появляться на слушаниях в Судебном комплексе Схипхол.

Государственный прокурор В. (Уорд) Фердинандуссе с этого лета будет прикреплен к специальной прокуратуре Косово в дополнение к своей должности в государственной прокуратуре Фердинандусс. Он назначен там начальником отдела расследований. Также он будет участвовать в судебном процессе по делу MH17 до вынесения приговора, а также продолжит занимать свое место на заседаниях.