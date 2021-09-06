Суд по MH17: Россия отказала в допросе Гиркина и Дубинского
Российская Федерация отказала нидерландскому суду по делу о катастрофе MH17 на Донбассе в допросе Игоря Гиркина и Сергея Дубинского. Они на момент катастрофы занимали руководящие должности в командовании боевиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter корреспондента нидерландского De Telegraaf Саскии Беллеман.
В частности, она процитировала председательствующего судью Хендрика Стенхийса. По его словам, с последних слушаний 8 июля ни один из четырех подозреваемых - Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Леонид Харченко и Олег Пулатов - не явились на суд. Последний представлен юристами.
"Российская Федерация не желает сотрудничать по трем другим подозреваемым… По мнению россиян, это противоречит российскому законодательству", - отметил судья.
Напомним, в прошлом году Офис генпрокурора объявил Гиркину подозрение в нарушении законов и обычаев войны. Он также объявлен в розыск, а украинский суд разрешил его задержание.
Отметим, ранее журналисты проекта Bellingcat идентифицировали причастных к катастрофе MH17.