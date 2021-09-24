Суд по MH17: слухання у справі відновлять 1 листопада

Суд у Гаазі (Нідерланди) відновить слухання у справі про катастрофу MH17 на Донбасі в липні 2014 року з 1 листопада. З 15 листопада прокуратура винесе обвинувальний висновок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter кореспондента нідерландського De Telegraaf Саскії Беллеман.

"З 15 листопада прокуратура винесе обвинувальний висновок, кульмінацією якого стане вирок", - додала журналіст.

За її словами, слухання будуть продовжені 1 листопада, включаючи Обговорення Вимоги про відшкодування збитку. Вона зазначила, що в листопаді в суді виступлять ще кілька спікерів.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines рейсу Амстердам - Куала-Лумпур збили в Донецькій області. Всі 298 пасажирів і членів екіпажу загинули.

Зазначимо, раніше генпрокурор України Ірина Венедиктова повідомила, що вирок у справі про катастрофу MH17 очікується в кінці 2022 року.

Як повідомляло РБК-Україна, в ході минулих слухань Росія відмовила суду в допиті Ігоря Гіркіна і Сергія Дубинського, які на момент катастрофи займали керівні посади в командуванні бойовиків.