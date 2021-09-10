Дело МН17: Венедиктова рассказала, когда будет приговор суда в Гааге

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что в ноябре этого года прокуроры в Гааге скажут свою заключительную речь по делу о сбитом в 2014 году пассажирского Boeing-777 "Малайзийских авиалиний". Приговор по делу MH17 ожидается в конце 2022 года.

"Что касается сроков. Прокуроры в ноябре этого года скажут свою заключительную речь. Судьи уже поставили график, когда они могут вынести этот приговор. Это может быть либо сентябрь 2022, или ноябрь 2022 года, или декабрь 2022", - заявила Венедиктова.

Отметим, 17 июля 2014 Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines рейса Амстердам - Куала-Лумпур сбили в Донецкой области. Все 298 пассажиров и членов экипажа погибли.

Менее чем через месяц после этого сформировали Объединенную следственную группу (JIT) - и представители органов уголовного розыска Нидерландов, Малайзии, Австралии, Бельгии и Украины начали расследование.

Весной 2018 года Объединенная следственная группа объявила, что малайзийский Boeing 777 над Донбассом сбили с ракетной установки "Бук". Она принадлежала курской 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил РФ и приехала на Донбасс именно с территории России.

В новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" эксперты и гости студии, среди которых Ирина Венедиктова, Дмитрий Кулеба, Давид Арахамия, Ирина Геращенко и другие, обсуждали реакцию на материал CNN о сделке по "вагнеровцам" и то, чем грозит Украине и ее границам союз Путина и Лукашенко.

Новый выпуск "Свободы слова Савика Шустера" от 10 сентября 2021

Напомним, в прошлом выпуске политического ток-шоу вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина прокомментировала привлечение США к решению вопроса Донбасса.



Кроме того, Владимир Гройсман грубо раскритиковал Юрия Витренко за цену газа для украинцев.



Также в эфире Савик Шустер рассказал, чем президент Беларуси Александр Лукашенко отличается от "Талибана".



В эфире произошел и спор заместителя министра обороны Украины Анны Маляр и бывшего министра Юрия Бойко относительно американских денег на украинскую оборону.



Также смотрите результаты сенсационного голосования относительно того, кто должен быть союзником Украины? Запад, Россия ли... Китай?