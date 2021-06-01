"Суд" в Крыму заочно объявил приговор главе Меджлиса Чубарову

"Верховный суд" Крыма заочно приговорил лидера Меджлиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова к шести годам колонии общего режима. Его обвинили в организации массовых беспорядков у стен парламента региона в феврале 2014 года.

Об этом сообщает ТАСС .

Кроме того, согласно приговору, Чубарову присуждено 200 часов общественных работ и он должен выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Решение принимала коллегия в составе трех судей. Приговор вынесен заочно, поскольку фигурант дела с 2014 года живет в Украине и находится в международном розыске.

Ранее обвинение требовало приговорить Чубарова к девяти годам заключения в колонии общего режима.