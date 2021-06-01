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"Суд" у Криму заочно оголосив вирок голові Меджлісу Чубарову

Автор: Анастасія Рокитна

"Верховний суд" Криму заочно засудив лідера Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова до шести років колонії загального режиму. Його звинуватили в організації масових заворушень біля стін парламенту регіону в лютому 2014 року.

Про це повідомляє ТАСС.

Крім того, згідно з вироком, Чубарову присуджено 200 годин громадських робіт і він повинен виплатити штраф у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Рішення приймала колегія в складі трьох суддів. Вирок винесено заочно, оскільки фігурант справи з 2014 року живе в Україні і знаходиться в міжнародному розшуку.

Раніше звинувачення вимагало засудити Чубарова до дев'яти років ув'язнення в колонії загального режиму.

Нагадаємо, окупаційна влада має намір завести кримінальну справу на 12 організаторів блокади Криму. У їх числі колишній президент України Петро Порошенко.

Також окупанти погрожують Україні арештом всього, що проходитиме або пролітатиме повз Крим.

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