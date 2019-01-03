"Суд" в Крыму рассмотрит апелляцию на арест Бекирова 10 января

Фото: Эдем Бекиров (atr.ua)

Родственники арестованного считают, что содержание Бекирова в СИЗО крайне опасно для его жизни

"Верховный суд" Крыма 10 января 2019 года планирует рассмотреть апелляцию защиты на решение Киевского районного суда Симферополя о взятии под стражу крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на в Facebook "Крымской правозащитной группы".

"10 января 2019 года в 14.00 Верховный суд Крыма рассмотрит апелляцию защиты на решение Киевского суда Симферополя о взятии под стражу Эдема Бекирова", - сообщил адвокат Алексей Ладин.

Родственники арестованного считают, что содержание Бекирова в СИЗО крайне опасное для его жизни и здоровья'я, ведь он болен сахарным диабетом, у него ампутировали ногу, есть серьезные проблемы с сердцем.

Бекирову, который требует регулярного ухода, необходимо делать перевязки, принимать медпрепараты.

Напомним, представительство ЕС в Украине призвало освободить крымскотатарского активиста Эдема Бекирова и отметило ухудшение его состояния здоровья.

Отметим, 19 декабря Бекирову предьявили обвинения в оккупированном Крыму. Бекирова обвинили в якобы незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ (часть 2 статьи 222 и части 2 статьи 222.1 УК РФ).

Бекирова задержали при вьезде в оккупированный Крым со стороны Чонгара утром во вторник, 12 декабря. Украинец направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. На следующий день его арестовали на два месяца.