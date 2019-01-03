"Суд" у Криму розгляне апеляцію на арешт Бекірова 10 січня

Фото: Едем Бекіров (atr.ua)

Родичі заарештованого вважають, що утримання Бекірова у СІЗО вкрай небезпечне для його життя

"Верховний суд" Криму 10 січня 2019 року планує розглянути апеляцію захисту на рішення "Київського районного суду" Сімферополя про взяття під варту кримськотатарського активіста Едема Бекірова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в Facebook "Кримської правозахисної групи".

"10 січня 2019 року о 14.00 Верховний суд Криму розгляне апеляцію захисту на рішення Київського суду Сімферополя про взяття під варту Едема Бекірова", - повідомив адвокат Олексій Ладін.

Родичі заарештованого вважають, що утримання Бекірова у СІЗО вкрай небезпечне для його життя і здоров'я, адже він хворий на цукровий діабет, у нього ампутовано ногу, є серйозні проблеми з серцем.

Бекірову, який потребує регулярного догляду, необхідно робити перев'язки, приймати медпрепарати.

Нагадаємо, представництво ЄС в Україні закликало звільнити кримськотатарського активіста Едема Бекірова та відзначило погіршення його стану здоров'я.

Зазначимо, 19 грудня Бекірову пред'явили звинувачення в окупованому Криму. Бекірова звинуватили у начебто незаконному придбанні, зберіганні і носінні боєприпасів і вибухових речовин (частина 2 статті 222 і частина 2 статті 222.1 КК РФ).

Бекірова затримали при в'їзді в окупований Крим з боку Чонгара вранці у вівторок, 12 грудня. Українець прямував в Крим для відвідування 78-річної матері та родичів. Наступного дня його заарештували на два місяці.