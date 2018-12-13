Силовики РФ затримали кримськотатарського активіста на в'їзді в Крим

Фото: Чонгар (khoda.gov.ua)

Місцезнаходження Едема Бекірова наразі не відоме

При в'їзді в окупований Крим з боку Чонгара вранці у вівторок, 12 грудня, був затриманий громадянин України, кримський татарин Едем Бекіров. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Меджлісу кримськотатарського народу, депутата ВР Рефата Чубарова в Facebook.

"Відомо, що Едем прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Було затримано близько 8:30 ранку під час проходження ним паспортного контролю на території, контрольованій російськими окупантами", - написав Чубаров.

Він також повідомив, що близько 14:40 російські силовики вивезли Бекірова з контрольного пункту на адміністративному кордоні Чонгар вглиб півострова.

Зі слів очевидців, при посадці чоловіка в машину силовики згадували місто Джанкой, однак справжнє місце перебування Едема Бекірова наразі не відоме, його телефон не доступний.

Голова Меджлісу розповів, що Едем Бекіров - один із кримськотатарських громадських активістів селища Новоолексіївка Херсонської області. Його дружина Гульнара - член Меджлісу кримськотатарського народу.

У січні 2018 року затриманий переніс складну операцію на серці, на правій нозі він носить знімний протез.

Нагадаємо, 6 грудня в окупованому Росією Криму співробітники Центру РФ з протидії екстремізму затримали адвоката Еміля Курбедінова, що захищав українських військовополонених моряків.