Силовики РФ затримали кримськотатарського активіста на в'їзді в Крим

Місцезнаходження Едема Бекірова наразі не відоме
При в'їзді в окупований Крим з боку Чонгара вранці у вівторок, 12 грудня, був затриманий громадянин України, кримський татарин Едем Бекіров. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Меджлісу кримськотатарського народу, депутата ВР Рефата Чубарова в Facebook.
"Відомо, що Едем прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Було затримано близько 8:30 ранку під час проходження ним паспортного контролю на території, контрольованій російськими окупантами", - написав Чубаров.
Він також повідомив, що близько 14:40 російські силовики вивезли Бекірова з контрольного пункту на адміністративному кордоні Чонгар вглиб півострова.
Зі слів очевидців, при посадці чоловіка в машину силовики згадували місто Джанкой, однак справжнє місце перебування Едема Бекірова наразі не відоме, його телефон не доступний.
Голова Меджлісу розповів, що Едем Бекіров - один із кримськотатарських громадських активістів селища Новоолексіївка Херсонської області. Його дружина Гульнара - член Меджлісу кримськотатарського народу.
У січні 2018 року затриманий переніс складну операцію на серці, на правій нозі він носить знімний протез.
Нагадаємо, 6 грудня в окупованому Росією Криму співробітники Центру РФ з протидії екстремізму затримали адвоката Еміля Курбедінова, що захищав українських військовополонених моряків.