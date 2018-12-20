ЄС закликав звільнити активіста Бекірова

Фото: Едем Бекіров (atr.ua)

В ЄС зазначили, що стан здоров'я активіста перебуває під загрозою

Представництво ЄС в Україні закликало звільнити кримськотатарського активіста Едема Бекірова та відзначило погіршення його стану здоров'я. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter відомства.

"Стан здоров'я кримськотатарського активіста Едема Бекірова, який був затриманий в незаконно анексованому Криму, знаходиться під загрозою. Він повинен бути негайно звільнений і йому повинна бути терміново надана медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, 19 грудня Бекірову пред'явили звинувачення в окупованому Криму. Бекірова звинуватили у начебто незаконному придбанні, зберіганні і носінні боєприпасів і вибухових речовин (частина 2 статті 222 і частина 2 статті 222.1 КК РФ).

Нагадаємо, окупаційна влада в Криму 13 грудня заарештувала на два місяці кримського татарина Едема Бекірова. Його затримали при в'їзді в окупований Крим з боку Чонгара вранці у вівторок, 12 грудня. Українець прямував в Крим для відвідування 78-річної матері та родичів.

Пізніше стало відомо, що Бекіров може померти в слідчому ізоляторі в анескованому Криму. Він є інвалідом першої групи.