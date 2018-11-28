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У Кремлі не назвали умови повернення Україні затриманих кораблів і моряків

Новини » Політика    28.11.2018 - 11:55
У Кремлі не назвали умови повернення Україні затриманих кораблів і моряків
Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)

Пєсков заявив, що "не може відповісти на це питання"

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що йому невідомо про умови, при яких РФ повернула б Україні затримані українські кораблі і моряків після атаки в Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Відповідаючи на питання про умови, за яких військові і кораблі могли б бути повернуті Україні він зазначив, що "не може відповісти на це питання".

"Мені невідомо про якісь рішення, які приймалися б по цій темі", - підкреслив він.

По корабельній групі ВМС України в Азовському морі 25 листопада був відкритий вогонь з боку Росії. Як повідомляло командування ВМС, прикордонні катери ФСБ Росії стріляли на ураження. Російський спецназ захопив три кораблі Військово-морських сил України. В результаті обстрілу росіян шість українських військовослужбовців були поранені.

Раніше РБК-Україна писало, що президент Росії Володимир Путін готується озвучити позицію щодо інциденту в Керченській протоці, який супроводжувався атакою на українські кораблі.

Нагадаємо, раніше Путін відреагував на воєнний стан в Україні. зокрема, у розмові з німецьким канцлером Ангелою Меркель висловив заклопотаність у зв'язку з приведенням Збройних сил України в повну боєготовність і оголошенням військового стану.

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