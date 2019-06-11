"Суд" в Крыму отправил в СИЗО еще двух задержанных крымских татар

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения последним двум из восьми крымских татар, которых задержали 10 июня после обысков. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Сообщается, что Ленур Халилов и Эльдар Кантимиров будут находиться под арестом в СИЗО до 5 августа.

"Все доводы защиты, которые были предложены суду: все характеризующие материалы, которые давали суду возможность избрать моему подзащитному иную, более мягкую меру пресечения, не были приняты судом", - пояснил адвокат Халилова Рефат Юнус.

Отметим, что, несмотря на возражения и ходатайства защиты, заседание проходило в закрытом режиме. Адвокаты намерены обжаловать решение суда в апелляционной инстанции.

Халилов обвиняется ФСБ в "организации деятельности террористической организации" (ч. 1 ст. 205.5 УК России), Кантимиров - в "участии в деятельности террористической организации" (ч. 2 ст. 205.5 УК России).

Напомним, 10 июня на полуострове прошли массовые обыски у крымских татар, в результате следственных действий были задержаны 8 человек.

Сегодня стало известно, что подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя отправил под стражу до 5 августа шестерых из восьми задержанных 10 июня крымских татар. В частности, арестованы Руслан Нагаев, Руслан Месутов, Ризе Омеров, Энвер Омеров, Эскендер Сулейманов и Айдер Джеппаров. Все они подозреваются российскими оккупантами в причастности к организации "Хизб-ут-Тахрир", разрешенной в Украине.

Посольство США в Украине призвало российские власти в оккупированном Крыму прекратить аресты крымских татар.