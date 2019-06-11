"Суд" у Криму відправив у СІЗО ще двох затриманих кримських татар

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя обрав запобіжний захід останнім двом з восьми кримських татар, яких затримали 10 червня після обшуків. Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Повідомляється, що Ленур Халілов і Ельдар Кантіміров будуть перебувати під арештом у СІЗО до 5 серпня.

"Всі доводи захисту, які були запропоновані суду: всі характеризують матеріали, які давали суду можливість обрати моєму підзахисному іншу, більш м'яку міру запобіжного заходу, не були прийняті судом", - пояснив адвокат Халілова Рефат Юнус.

Відзначимо, що, незважаючи на заперечення та клопотання захисту, засідання проходило у закритому режимі. Адвокати мають намір оскаржити рішення суду в апеляційній інстанції.

Халілов звинувачений ФСБ в організації діяльності терористичної організації" (ч. 1 ст. 205.5 КК Росії), Кантимиров - в "участі в діяльності терористичної організації" (ч. 2 ст. 205.5 КК Росії).

Нагадаємо, 10 червня на півострові пройшли масові обшуки у кримських татар, в результаті слідчих дій було затримано 8 осіб.

Сьогодні стало відомо, що підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя відправив під варту до 5 серпня шістьох з восьми затриманих 10 червня кримських татар. Зокрема, арештовані Руслан Нагаєв, Руслан Месутов, Ризі Омеров, Енвер Омеров, Ескендер Сулейманов і Айдер Джеппаров. Всі вони підозрюються російськими окупантами в причетності до організації "Хізб-ут-Тахрір", дозволеної в Україні.

Посольство США в Україні закликало російські влади в окупованому Криму припинити арешти кримських татар.