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Посольство США призвало Россию прекратить аресты крымских татар

Новости » Политика    11.06.2019 - 17:15
Посольство США призвало Россию прекратить аресты крымских татар
Фото: посольство США (ua.usembassy.gov)

Оккупанты арестовали еще восемь человек

Посольство США в Украине призывает российские власти в оккупированном Крыму прекратить аресты крымских татар. Об этом говорится в сообщении посольства в Facebook.

В американском посольстве отметили, что на этой неделе на оккупированном полуострове были арестованы еще восемь человек.

"Нарастающие преследования крымских татар российскими властями неприемлемы и должны прекратиться", - заяви в посольстве.

Посольство США призвало Россию прекратить аресты крымских татар

Напомним, 10 июня на полуострове прошли массовые обыски у крымских татар, в результате следственных действий были задержаны 8 человек.

Сегодня стало известно, что подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя отправил под стражу до 5 августа шестерых из восьми задержанных 10 июня крымских татар. В частности, арестованы Руслан Нагаев, Руслан Месутов, Ризе Омеров, Энвер Омеров, Эскендер Сулейманов и Айдер Джеппаров. Все они подозреваются российскими оккупантами в причастности к организации "Хизб-ут-Тахрир", разрешенной в Украине.

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