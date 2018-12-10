Суд в оккупированном Крыму отказал Курбединову в досрочном освобождении

Фото: Эмиль Курбединов (facebook.com/emil kurbedinov)

При этом апелляционная жалоба на решение суда первой инстанции не была рассмотрена в надлежащий срок

Киевский районный суд Симферополя 10 декабря принял решение отказать в досрочном освобождении из-под ареста адвокату Эмилю Курбединову. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

По словам адвоката, данное заявление было подано в связи с необходимостью присутствовать на заседании в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону, где он защищает интересы фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Энвера Мамутова.

Также крымская защитница Лиля Гемеджи обратила внимание судьи на тот факт, что апелляционная жалоба на решение суда первой инстанции не рассмотрена в надлежащий срок.

Напомним, ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова заявляла, что после ареста адвоката Эмиля Курбединова, который защищал украинского моряка, крымские адвокаты получают угрозы со стороны "власти" аннексированного полуострова.

Как писало РБК-Украина, Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с незаконным решением российского оккупационного "суда" в Симферополе арестовать адвоката Эмиля Курбединова.