Суд в окупованому Криму відмовив Курбедінову в достроковому звільненні

Фото: Еміль Курбединов (facebook.com/emil kurbedinov)

При цьому апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції не була розглянута в належний термін

Київський районний суд Сімферополя 10 грудня прийняв рішення відмовити у достроковому звільненні з-під арешту адвокату Емілю Курбедінову. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

За словами адвоката, цю заяву було подано у зв'язку з необхідністю бути присутнім на засіданні в Північно-Кавказькому окружному військовому суді в Ростові-на-Дону, де він захищає інтереси фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Енвера Мамутова.

Також кримська захисниця Ліля Гемеджі звернула увагу судді на той факт, що апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції не розглянута у належний термін.

Нагадаємо, раніше український омбудсмен Людмила Денісова заявляла, що після арешту адвоката Еміля Курбедінова, який захищав українського моряка, кримські адвокати отримують погрози з боку "влади" анексованого півострова.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з незаконним рішенням російського окупаційного "суду" в Сімферополі заарештувати адвоката Еміля Курбедінова.