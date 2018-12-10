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После ареста Курбединова крымские адвокаты получают угрозы от "власти" полуострова, - Денисова

Новости » Происшествия    10.12.2018 - 14:16
После ареста Курбединова крымские адвокаты получают угрозы от "власти" полуострова, - Денисова
Фото: Эмиль Курбединов (facebook.com/emil kurbedinov)

Денисова убеждена, что арест Курбединова связан с его намерениями защищать украинского моряка

После ареста адвоката Эмиля Курбединова, который защищал украинского моряка, крымские адвокаты получают угрозы со стороны "власти" аннексированного полуострова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой в Facebook.

Денисова выразила убеждение, что арест на пять суток крымского адвоката Эмиля Курбединова связан с его намерениями защищать украинского моряка Богдана Небылицу, которого задержали российские правоохранители в ходе событий в Керченском проливе 25 ноября. Кроме того, она добавила, что крымским адвокатам поступают угрозы.

"Относительно ситуации с крымскими адвокатами, то убеждена, что задержание на 5-ть суток Эмиля Курбединова связано с его намерениями защищать украинского моряка Богдана Небылицу. Сейчас, после ситуации с Курбединовым, крымским адвокатам поступают угрозы со стороны силовых структур оккупационной власти Крыма", - написала она.

После ареста Курбединова крымские адвокаты получают угрозы от &quot;власти&quot; полуострова, - Денисова

Напомним, ранее сообщалось, что по словам Денисовой, у всех незаконно удерживаемых в Российской Федерации украинских моряков есть собственные адвокаты.

Как писало РБК-Украина, Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с незаконным решением российского оккупационного "суда" в Симферополе арестовать адвоката Эмиля Курбединова, который защищал захваченных в Керченском проливе украинских моряков.

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