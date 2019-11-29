ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Суд" в Крыму оставил под стражей троих фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"

Новости » Общество     29.11.2019 - 06:49
"Суд" в Крыму оставил под стражей троих фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"
Фото: фигуранты красногвардейской дела (Крымская солидарность)

Они останутся под стражей до 13 января

Подконтрольный России "Верховный суд Крыма отклонил апелляцию на продление ареста фигурантам красногвардейского "дела Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Отмечается, что под стражей оставили Рустема Эмирусеинова, Арсена Абхаирова и Эскендера Абдулганиева. Все трое останутся в следственном изоляторе до 13 января 2020 года.

Заседание проходило в закрытом режиме. По словам адвоката, на обнародование смогли попасть только двое людей: родители Эмирусеинова и Абдулганиева.

"Заседание было закрытым, хотя наши подзащитные участвовали по видеоконференцсвязи с изолятора. Суд использует стандартные формулировки о том, что вследствие тяжести статьи формат открытого заседания может нести угрозу участникам процесса", - сказал адвокат.

Он также рассказал, что в ходе заседания крымские татары заявили в суде, что являются гражданами Украины, и требовали применения к ним IV Женевской конвенции.

По словам Шейхмамбетова, жалоб на здоровье у троих фигурантов красногвардейской "дела Хизб ут-Тахрир" нет.

Ранее Оккупационный "суд" в Крыму принял незаконное решение о продлении срока ареста четырем фигурантам второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир". Владлена Абдулкадирова, Меджита Абдурахманова, Энвера Аметова и Ремзи Бекирова оставили под стражей до 15 февраля 2020 года.

Напомним, ранее так называемый "суд" в Крыму продлил арест 7 фигурантам второго симферопольской "дела Хизб ут-Тахрир". Аким Бекиров, Яшар Муединов, Абдуллаев Иззет, Асан Янык, Сервет Газиев, Меджи Абдурахманов, Владлен Абдулкадыров будут находиться под арестом до 15 февраля 2020 года.

Из Крыма этапировали еще пятерых фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" В Крыму перенесли апелляцию защиты Бекирова по "делу Хизб ут-Тахрир"
Новости Украины Хизб ут-Тахрир
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь