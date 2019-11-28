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В Крыму оставили под стражей 4 фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"

Новости » Происшествия     28.11.2019 - 20:52
В Крыму оставили под стражей 4 фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"
Фото: Ремзи Бекиров (atr.ua)

Крымскотатарские активисты останутся под стражей до 15 февраля

Оккупационный "суд" в Крыму принял незаконное решение о продлении срока ареста четырем фигурантам второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

По словам адвоката Рустема Кямилева, заседание так называемого "Верховного суда" проходило в закрытом режиме, а на вынесении решения позволили присутствовать близким родственникам активистов.

Так, крымскотатарских активистов Владлена Абдулкадирова, Меджита Абдурахманова, Энвера Аметова и Ремзи Бекирова оставили под стражей до 15 февраля 2020 года.

Адвокат добавил, что апелляционную жалобу на продление меры пресечения Бекирову рассматривали без участия его подзащитного.

"Судья рассмотрел апелляционную жалобу без Рэмзи. До начала суда я заявил ходатайство, чтобы заседание перенесли. В обосновании я также заявил, что в том числе не смогу конфиденциально пообщаться со своим подзащитным, но судья оставил ходатайство без удовлетворения и решил рассматривать нашу апелляционную жалобу без Рэмзи", - рассказал Кямилев.

Напомним, ранее так называемый "суд" в Крыму продлил арест 7 фигурантам второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир". Аким Бекиров, Яшар Муединов, Абдуллаев Иззет, Асан Янык, Сервет Газиев, Меджи Абдурахманов, Владлен Абдулкадыров будут находиться под арестом до 15 февраля 2020 года.

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