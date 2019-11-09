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В оккупированном Крыму продлили арест фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир"

Новости » Происшествия     09.11.2019 - 10:28
В оккупированном Крыму продлили арест фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир"
Фото: фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" (humanrights.org.ua)

Оккупационный "суд" оставил под стражей 7 фигурантов дела

В оккупированном Симферополе в пятницу, 8 ноября, "суд" продлил арест 7 активистам второй симферопольской "дела Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Как сообщается, оккупационный Киевский районный "суд" Симферополя оставил под стражей активистов Якима Бекирова, Яшара Муэдинова, Иззэта Абдуллаева, Асана Яникова, Сервета Газиева, Меджита Абдурахманова и Владлена Абдулкадырова. Активистам продлили арест до 15 февраля 2020 года.

"Сегодня во время заседания наши подзащитные заявили, что они считают себя гражданами Украины и требовали, чтобы в отношении них применялись нормы международного права, в частности, IV Женевскую конвенцию... Суд не удовлетворил наши ходатайства. Таким образом, мера пресечения осталась, как и ранее, содержание в СИЗО до 15 февраля", - рассказал адвокат активистов Назим Шейхмамбетов.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупационный "суд" в Крыму продлил арест 4 фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир". Ленур Халилов, Руслан Нагаев, Руслан Месутов и Эльдар Кантимиров останутся под стражей до 5 февраля 2020 года. Активисты были задержаны российскими силовиками после обысков 10 июня.

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