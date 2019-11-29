"Суд" в Криму залишив під вартою трьох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір"

Фото: фігуранти червоногвардійської справи (Кримська солідарність)

Вони залишаться під вартою до 13 січня

Підконтрольний Росії "Верховний суд Криму" відхилив апеляцію на продовження арешту фігурантам червоногвардійської "справи Хізб ут-Тахрір". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Зазначається, що під вартою залишили Рустема Емірусеїнова, Арсена Абхаїрова і Ескендера Абдулганієва. Всі троє залишаться в слідчому ізоляторі до 13 січня 2020 року.

Засідання відбувалося в закритому режимі. За словами адвоката, на оприлюднення змогли потрапити тільки двоє людей: батьки Емірусеїнова і Абдулганієва.

"Засідання було закритим, хоча наші підзахисні брали участь по відеоконференцзв'язку з ізолятора. Суд використовує стандартні формулювання про те, що внаслідок тяжкості статті формат відкритого засідання може нести загрозу учасникам процесу", - сказав адвокат.

Він також розповів, що в ході засідання кримські татари заявили в суді, що є громадянами України, і вимагали застосування до них IV Женевської конвенції.

За словами Шейхмамбетова, скарг на здоров'я у трьох фігурантів червоногвардійської "справи Хізб ут-Тахрір" немає.

Раніше Окупаційний "суд" в Криму ухвалив незаконне рішення про продовження терміну арешту чотирьом фігурантам другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір". Владлена Абдулкадирова, Меджита Абдурахманова, Енвера Аметова та Ремзі Бекірова залишили під вартою до 15 лютого 2020 року.

Нагадаємо, раніше так званий "суд" у Криму продовжив арешт 7 фігурантам другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір". Акім Бекіров, Яшар Муєдінов, Іззет Абдуллаєв, Асан Яник, Сервет Газієв, Меджі Абдурахманов, Владлен Абдулкадиров будуть перебувати під арештом до 15 лютого 2020 року.