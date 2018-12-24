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"Суд" в Крыму оставил под стражей еще одного украинского моряка

Новости » Общество    24.12.2018 - 17:46
"Суд" в Крыму оставил под стражей еще одного украинского моряка
Фото: захваченные украинские корабли (fsb.ru)

Украинский военный находится в следственном изоляторе "Лефортово" в Москве

"Верховный суд" Крыма не удовлетворил апелляцию защиты на решение "Киевского районного суда" Симферополя об аресте военного моряка Владислава Костышина с бронекатера "Никополь", которого незаконно задержали в Керченском проливе месяц назад. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

"Суд" оставил под стражей моряка до 24 января 2019 года. Украинский военный находится в следственном изоляторе "Лефортово" в Москве.

Напомним, 21 декабря "Верховный суд" Крыма оставил под стражей капитана захваченного РФ в Керченском проливе украинского катера "Бердянск" Романа Мокряка и моряка Виктора Беспальченко.

За день до этого "суд" не удовлетворил апелляции адвокатов на решения "Киевского райсуда" Симферополя об аресте украинских моряков Богдана Головаша, Сергея Попова, Михаила Власюка.

Также "суд" оставил под стражей украинских моряков Владимира Варимеза, Андрея Опрыско, Юрия Будзыло, Сергея Цыбизова.

Напомним, российские власти предъявили захваченным в Черном море украинским морякам обвинения в якобы незаконном пересечении границы. Как известно, 25 ноября в Азовском море пограничные катера ФСБ Российской Федерации открыли огонь по корабельной группе Военно-морских сил Украины. Командование ВМС сообщало, что россияне стреляли на поражение. Три корабля украинских ВМС захвачены российским спецназом.

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Новости Украины КрымморякиСудКерченский мостагрессия РФ
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