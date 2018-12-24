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"Суд" у Криму залишив під вартою ще одного українського моряка

Новини » Суспільство    24.12.2018 - 17:46
"Суд" у Криму залишив під вартою ще одного українського моряка
Фото: захоплені українські кораблі (fsb.ru)

Український військовий знаходиться в слідчому ізоляторі "Лефортово" в Москві

"Верховний суд" Криму не задовольнив апеляцію захисту на рішення "Київського районного суду" Сімферополя про арешт військового моряка Владислава Костишина з бронекатери "Нікополь", якого незаконно затримали в Керченській протоці місяць тому. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

"Суд залишив під вартою моряка до 24 січня 2019 року. Український військовий знаходиться в слідчому ізоляторі "Лефортово" в Москві.

Нагадаємо, 21 грудня "Верховний суд Криму залишив під вартою капітана захопленого РФ у Керченській протоці українського катера "Бердянськ" Романа Мокряка і моряка Віктора Беспальченко.

За день до цього "суд" не задовольнив апеляції адвокатів на рішення "Київського райсуду" Сімферополя про арешт українських моряків Богдана Головаша, Сергія Попова, Михайла Власюка.

Також "суд" залишив під вартою українських моряків Володимира Варимеза, Андрія Оприска, Юрія Будзила, Сергія Цибизова.

Нагадаємо, російські власті пред'явили захопленим у Чорному морі українським морякам звинувачення в нібито незаконному перетині кордону. Як відомо, 25 листопада в Азовському морі прикордонні катери ФСБ Російської Федерації відкрили вогонь по корабельній групі Військово-морських сил України. Командування ВМС повідомляло, що росіяни стріляли на ураження. Три кораблі українських ВМС захоплені російським спецназом.

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