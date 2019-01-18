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"Суд" в Крыму оставил под арестом политзаключенного Мемедеминова

Новости » Общество    18.01.2019 - 12:20
"Суд" в Крыму оставил под арестом политзаключенного Мемедеминова
Фото: Нариман Мемедеминов (Facebook/"Крымская солидарность")

"Суд" продлил арест политзаключенному до 15 февраля

"Верховный суд" Крыма оставил под арестом украинского политзаключенного Наримана Мемедеминова. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook общественного объединения "Крымская солидарность". 

"Суд" оставил Мемедеминов в СИЗО до 15 февраля 2019 года. Заседание суда проходило в закрытом режиме.

&quot;Суд&quot; в Крыму оставил под арестом политзаключенного Мемедеминова

До этого украинский омбудсмен Татьяна Денисова отправила письма советнику президента РФ Владимира Путина и руководителю рабочего аппарата российского омбудсмена из-за принудительной госпитализации украинского политзаключенного Наримана Мемедеминова в психическую больницу.

Денисова отметила, что Мемедеминов ранее находился в СИЗО-1 Симферополя, но его перевели в Крымскую республиканскую психиатрическую больницу номер 1.

Как писало РБК Украина, 20 июня активиста Наримана Мемедеминова поместили в психиатрическую больницу.

До этого в марте 2018 года в Крыму по ходатайству ФСБ России был арестован гражданский активист и журналист общественного об'единения "Крымская солидарность" Нариман Мемедеминов

 

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