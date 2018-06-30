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Арестованного в аннексированном Крыму активиста Мемедеминова поместили в психбольницу, - адвокат

НовостиПроисшествия    30.06.2018 - 14:35
Фото: Нариман Мемедемінов (Facebook/"Крымская солидарность")
Фото: Нариман Мемедемінов (Facebook/"Крымская солидарность")

По словам адвоката, такие действия являются грубым нарушением прав Мемедеминова

Арестованного в аннексированном Российской Федерацией Крыму активиста Наримана Мемедеминова поместили в психиатрическую больницу. Об этом сообщает "Крымская солидарность" со ссылкой на адвоката Эмиля Курбединова.

"Без решения суда, основываясь лишь на постановление следователя, 28 июня 2018 года гражданский журналист и активист Нариман Мемедеминов, как минимум, на 20 дней помещен в психиатрическую больницу для "обследования", - говорится в сообщении.

По словам адвоката, такие действия являются грубым нарушением прав Мемедеминова и давлением на его принципиальную позицию.

 

«НАРИМАНА МЕМЕДЕМИНОВА ПОМЕСТИЛИ В ПСИХИАТРИЧЕСКУЮ БОЛЬНИЦУ» - адвокат Эмиль Курбединов. В последнее время, наряду с...

Опубліковано Крымская солидарность П'ятниця, 29 червня 2018 р.

Напомним, в марте текущего года в Крыму по ходатайству Федеральной службы безопасности (ФСБ) России арестовали гражданского активиста и журналиста общественного объединения "Крымская солидарность" Наримана Мемедеминова. Изначально он был арестован до 16 мая, позже суд продлил арест до 15 августа.

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Теги публикации: Крым, арест  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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