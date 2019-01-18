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"Суд" у Криму залишив під арештом політв'язня Мемедемінова

Новини » Суспільство    18.01.2019 - 12:20
"Суд" у Криму залишив під арештом політв'язня Мемедемінова
Фото: Наріман Мемедемінов (Facebook/"Кримська солідарність")

"Суд" продовжив арешт політв'язню до 15 лютого

"Верховний суд" Криму залишив під арештом українського політв'язня Нарімана Мемедемінова. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook громадського об'єднання "Кримська солідарність".

"Суд" залишив Мемедеминов в СІЗО до 15 лютого 2019. Засідання суду проходило в закритому режимі.

&quot;Суд&quot; у Криму залишив під арештом політв'язня Мемедемінова

До цього український омбудсмен Тетяна Денісова відправила листа раднику президента РФ Володимира Путіна і керівнику робочого апарату російського омбудсмена через примусову госпіталізацію українського політв'язня Нарімана Мемедемінова в психічну лікарню.

Денісова зазначила, що Мемедемінов раніше перебував у СІЗО-1 Сімферополя, але його перевели до Кримської республіканської психіатричної лікарні № 1.

Як писало РБК Україна, 20 червня активіста Нарімана Мемедеминова помістили в психіатричну лікарню.

До цього в березні 2018 року в Криму за клопотанням ФСБ Росії був заарештований громадський активіст та журналіст громадського об'єднання "Кримська солідарність" Наріман Мемедемінов.

 

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