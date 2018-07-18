Денисова требует от РФ объяснений относительно принудительной госпитализации политзаключенного Мемедеминова

Она отправила письмо советнику Путина

Украинский омбудсмен Татьяна Денисова отправила письма советнику президента РФ Владимира Путина и руководителю рабочего аппарата российского омбудсмена из-за принудительной госпитализации украинского политзаключенного Наримана Мемедеминова в психическую больницу. Об этом она сообщила в Facebook.

Денисова отметила, что Мемедеминов ранее находился в СИЗО-1 Симферополя, но его перевели в Крымскую республиканскую психиатрическую больницу номер 1.

"Отправила письма Советнику президента России Михаилу Федотову и Руководителю рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в России с просьбой срочно предоставить мне информацию относительно оснований принудительной госпитализации , а также какие меры к нему применялись", - говорится в заявлении украинского омбудсмена.

Скрин-документ письма Денисовой

Напомним, что 20 июня арестованного в анексованому Россией Крыму активиста Наримана Мемедеминова поместили в психиатрическую больницу.

В марте этого года в Крыму по ходатайству ФСБ России был арестован гражданский активист и журналист общественного об'единения "Крымская солидарность" Нариман Мемедеминов. Суд продлил его арест до 15 августа.