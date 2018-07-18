Денисова требует от РФ объяснений относительно принудительной госпитализации политзаключенного Мемедеминова
Она отправила письмо советнику Путина
Украинский омбудсмен Татьяна Денисова отправила письма советнику президента РФ Владимира Путина и руководителю рабочего аппарата российского омбудсмена из-за принудительной госпитализации украинского политзаключенного Наримана Мемедеминова в психическую больницу. Об этом она сообщила в Facebook.
Денисова отметила, что Мемедеминов ранее находился в СИЗО-1 Симферополя, но его перевели в Крымскую республиканскую психиатрическую больницу номер 1.
"Отправила письма Советнику президента России Михаилу Федотову и Руководителю рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в России с просьбой срочно предоставить мне информацию относительно оснований принудительной госпитализации , а также какие меры к нему применялись", - говорится в заявлении украинского омбудсмена.
Скрин-документ письма Денисовой
Напомним, что 20 июня арестованного в анексованому Россией Крыму активиста Наримана Мемедеминова поместили в психиатрическую больницу.
В марте этого года в Крыму по ходатайству ФСБ России был арестован гражданский активист и журналист общественного об'единения "Крымская солидарность" Нариман Мемедеминов. Суд продлил его арест до 15 августа.