Денисова требует от РФ объяснений относительно принудительной госпитализации политзаключенного Мемедеминова

Новости Общество 18.07.2018 - 20:30
Фото: Нариман Мемедемінов (Facebook/"Крымская солидарность")
Фото: Нариман Мемедемінов (Facebook/"Крымская солидарность")

Она отправила письмо советнику Путина

Украинский омбудсмен Татьяна Денисова отправила письма советнику президента РФ Владимира Путина и руководителю рабочего аппарата российского омбудсмена из-за принудительной госпитализации украинского политзаключенного Наримана Мемедеминова в психическую больницу. Об этом она сообщила в Facebook.

Денисова отметила, что Мемедеминов ранее находился в СИЗО-1 Симферополя, но его перевели в Крымскую республиканскую психиатрическую больницу номер 1.

Денисова требует от РФ объяснений относительно принудительной госпитализации политзаключенного Мемедеминова

"Отправила письма Советнику президента России Михаилу Федотову и Руководителю рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в России с просьбой срочно предоставить мне информацию относительно оснований принудительной госпитализации , а также какие меры к нему применялись", - говорится в заявлении украинского омбудсмена.

Денисова требует от РФ объяснений относительно принудительной госпитализации политзаключенного Мемедеминова

Скрин-документ письма Денисовой

 

Напомним, что 20 июня арестованного в анексованому Россией Крыму активиста Наримана Мемедеминова поместили в психиатрическую больницу.

В марте этого года в Крыму по ходатайству ФСБ России был арестован гражданский активист и журналист общественного об'единения "Крымская солидарность" Нариман Мемедеминов. Суд продлил его арест до 15 августа.

Крымчанка 4 года пыталась избавиться от навязанного гражданства РФ, - Денисова Суд закрыл дело о нарушениях процедуры назначения Денисовой омбудсменом
Теги:  Денисова,  политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС