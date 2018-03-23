В Крыму по ходатайству ФСБ арестовали гражданского активиста и журналиста

Мемедеминов арестован до 16 мая 2018 г.

В оккупированном Российской Федерацией Крыму по ходатайству Федеральной службы безопасности (ФСБ) Росії арестовали гражданского активиста и журналиста общественного объединения "Крымская солидарность" Наримана Мемедеминова. Об этом в Facebook сообщил адвокат Эмиль Курбединов, который защищает его интересы.

"Нариман Мемедеминов по ходатайству ФСБ арестован до 16 мая 2018 г.", - говорится в сообщении.

"Крымская солидарность" опубликовала обращение профсоюза работников независимых СМИ Крыма.

"Профсоюз работников независимых СМИ Крыма считает арест Наримана Мемедеминова очередной акцией устрашения, направленной на всех гражданских журналистов, работающих в Крыму, а также очередной демонстрацией целенаправленной борьбы правоохранителей со свободой слова на территории полуострова", - говорится в обращении.

Представители профсоюза призывают "всех журналистов, которые знают цену свободе слова, поддержать Наримана Мемедеминова и в его лице всех гражданских журналистов Крыма".

ОБРАЩЕНИЕ Профсоюз работников независимых СМИ Крыма считает арест Наримана Мемедеминова очередной акцией устрашения,... Опубліковано Крымская солидарность 23 березень 2018 р.

Напомним, вчера, 22 марта, утром в доме активиста Мемедеминова провели обыск. Мемедеминова арестовали и увезли в управление ФСБ в Симферополе.