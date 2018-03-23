В Крыму по ходатайству ФСБ арестовали гражданского активиста и журналиста

Мемедеминов арестован до 16 мая 2018 г.
В оккупированном Российской Федерацией Крыму по ходатайству Федеральной службы безопасности (ФСБ) Росії арестовали гражданского активиста и журналиста общественного объединения "Крымская солидарность" Наримана Мемедеминова. Об этом в Facebook сообщил адвокат Эмиль Курбединов, который защищает его интересы.
"Нариман Мемедеминов по ходатайству ФСБ арестован до 16 мая 2018 г.", - говорится в сообщении.
"Крымская солидарность" опубликовала обращение профсоюза работников независимых СМИ Крыма.
"Профсоюз работников независимых СМИ Крыма считает арест Наримана Мемедеминова очередной акцией устрашения, направленной на всех гражданских журналистов, работающих в Крыму, а также очередной демонстрацией целенаправленной борьбы правоохранителей со свободой слова на территории полуострова", - говорится в обращении.
Представители профсоюза призывают "всех журналистов, которые знают цену свободе слова, поддержать Наримана Мемедеминова и в его лице всех гражданских журналистов Крыма".
ОБРАЩЕНИЕ Профсоюз работников независимых СМИ Крыма считает арест Наримана Мемедеминова очередной акцией устрашения,...Опубліковано Крымская солидарность 23 березень 2018 р.
Напомним, вчера, 22 марта, утром в доме активиста Мемедеминова провели обыск. Мемедеминова арестовали и увезли в управление ФСБ в Симферополе.