Суд в Крыму обязал ПЦУ снести храм в Евпатории

В аннексированном Крыму Евпаторийский городской суд Российской Федерации обязал Православную церковь Украины снести храм Украинской Церкви в оккупированной Евпатории. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Сообщается, что данной решение может быть обжаловано в течении месяца. На данный момент ПЦУ публично не прокомментировали судебное решение.

Ранее РБК-Украина писало, что предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что российская власть пытается снести храм в Евпатории. По его словам, в аннексированном Крыму грубо нарушается одно из основополагающих прав человека - на свободу совести и религии.

Также сообщалось, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обсудил с Предстоятелем Православной Церкви Украины митрополитом Епифанием вопрос притеснения верующих Крыма и ОРДЛО. Пристайко заявил о доведении до международной общественности фактов нарушений религиозных прав.

Кроме этого Епифаний заявлял, что Россия пытается уничтожить присутствие Украинской церкви в Крыму. По его словам, на оккупированных территории Украины происходят преследования и гонения в отношении ПЦУ.