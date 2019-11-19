"Суд" у Криму зобов'язав ПЦУ знести храм в Євпаторії

У аннексированном Криму Євпаторійський міський "суд" Російської Федерації зобов'язав Православну церкву України знести храм Української Церкви в окупованій Євпаторії. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Повідомляється, що дане рішення може бути оскаржене протягом місяця. На даний момент ПЦУ публічно не прокоментували судове рішення.

Раніше РБК-Україна писало, що предстоятель Православної Церкви митрополит Епіфаній заявив, що російська влада намагається знести храм в Євпаторії. За його словами, в аннексированном Криму грубо порушується одне з основоположних прав людини - на свободу совісті та релігії.

Також повідомлялося, що міністр закордонних справ України Вадим Пристайко обговорив з Предстоятелем Православної Церкви митрополитом Єпіфаній питання утиски віруючих Криму і ОРДЛО. Пристайко заявив про доведення до міжнародної громадськості фактів порушень релігійних прав.

Крім цього Епіфаній заявляв, що Росія намагається знищити присутність Української церкви в Криму. За його словами, на окупованих території України відбуваються переслідування і гоніння ПЦУ.