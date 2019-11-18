В оккупированной Евпатории хотят снести храм ПЦУ, - Епифаний

Фото: митрополит Епифаний (РБК-Украина/Виталий Носач)

Митрополит призвал российскую власть не трогать храмы в Крыму

Предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что российская власть пытается снести храм Украинской Церкви в оккупированной Евпатории. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу митрополита.

По его словам, в анексированом Крыму грубо нарушается одно из основополагающих прав человека - на свободу совести и религии.

"Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент вместе с обществом борется за право молиться в кафедральном соборе святых Владимира и Ольги в г. Симферополе, с которого их насильно выбрасывает российское государство. К этой "горячей точки" добавилась другая - храм Украинской Церкви в Евпатории, который оккупационная власть пытается просто снести", - сообщил митрополит.

Он призвал украинское правительство, наконец решить вопрос собственности на помещение собора и епархиального управления в Симферополе.

"Этот шаг продемонстрирует юридическую и моральную поддержку украинской общине Крыма со стороны нашего государства и даст возможность более эффективно защитить ее права на международном уровне", - отметил Епифаний.

Кроме того, он призвал российскую власть прекратить "преступление против законов человеческих и Закона Господнего".

"Вспомните печальную судьбу советских атеистов и не повторяйте их пути, посягающих на храмы Божии", - написал митрополит.

Ранее митрополит Епифаний заявлял, что на оккупированных территории Украины происходят преследования и гонения за ПЦУ.

РБК-Украина писало, что Епифаний и госсекретарь США Майк Помпео во время встречи в октябре поделились своим беспокойством относительно нарушений религиозных свобод в оккупированном Россией Крыму, а также на контролируемой Россией территории Донбасса.