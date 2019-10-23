Россия пытается уничтожить присутствие Украинской церкви в Крыму, - Епифаний

Фото: митрополит Епифаний (РБК-Украина/Виталий Носач)

Кроме того, притеснения ПЦУ наблюдаются на Донбассе

Предстоятелем Православной Церкви Украины митрополит Епифаний отметил, что на оккупированных территории Украины происходят преследования и гонения в отношении ПЦУ. Об этом он сказал в интервью "Голосу Америки".

Митрополит подчеркнул, что Украина поднимает этот вопрос на уровне различных международных институций и уже получившая определенные решения со стороны влиятельных европейских и американских инстанций.

"К сожалению, Россия не обращает внимания на эти решения и постепенно пытается практически уничтожить присутствие Украинской церкви в оккупированном Крыму", - отметил Епифаний.

Также он добавил, что наихудшей является ситуация на востоке Украины, на Донбассе, потому что там действительно открыто преследуют украинских священнослужителей, которые в большинстве вынуждены были покинуть оккупированную территорию.

"Другие, возможно, где-то сейчас совершают богослужения подпольно, тайно. Их вызывают на допросы, запугивают, заставляют проходить так называемую перерегистрацию, но мы этого не делаем потому что мы не признаем эти структуры которые сейчас пытаются совершать такие неправомерные вещи по отношению к представителям нашей церкви", - сказал митрополит.

Ранее Епифаний и госсекретарь США Майк Помпео поделились своим беспокойством относительно нарушений религиозных свобод в оккупированном Россией Крыму, а также на контролируемой Россией территории Донбасса.

РБК-Украина писало, что митрополит Епифаний назвал Русскую православную церковь последним форпостом президента РФ Владимира Путина в Украине.