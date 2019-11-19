ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Суд в Крыму обязал ПЦУ снести храм в Евпатории

Новости » Общество     19.11.2019 - 20:31
Суд в Крыму обязал ПЦУ снести храм в Евпатории
Фото: храм ПЦУ в Евпатории (facebook.com Ярослав Гонтар)

Судебное решение можно обжаловать в течении месяца

В аннексированном Крыму Евпаторийский городской суд Российской Федерации обязал Православную церковь Украины снести храм Украинской Церкви в оккупированной Евпатории. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Сообщается, что данной решение может быть обжаловано в течении месяца. На данный момент ПЦУ публично не прокомментировали судебное решение.

Ранее РБК-Украина писало, что предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что российская власть пытается снести храм в Евпатории. По его словам, в аннексированном Крыму грубо нарушается одно из основополагающих прав человека - на свободу совести и религии.

Также сообщалось, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обсудил с Предстоятелем Православной Церкви Украины митрополитом Епифанием вопрос притеснения верующих Крыма и ОРДЛО. Пристайко заявил о доведении до международной общественности фактов нарушений религиозных прав.

Кроме этого Епифаний заявлял, что Россия пытается уничтожить присутствие Украинской церкви в Крыму. По его словам, на оккупированных территории Украины происходят преследования и гонения в отношении ПЦУ.

Украинцы определились с поддержкой церковных иерархов Верующие ПЦУ уже составляют относительное большинство среди православных Украины
Новости Украины КрымКрымПЦУ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь