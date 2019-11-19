ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Суд" у Криму зобов'язав ПЦУ знести храм в Євпаторії

Новини » Суспільство     19.11.2019 - 20:31
"Суд" у Криму зобов'язав ПЦУ знести храм в Євпаторії
Фото: храм ПЦУ в Євпаторії (facebook.com Ярослав Гонтар)

Судове рішення можна оскаржити протягом місяця

У аннексированном Криму Євпаторійський міський "суд" Російської Федерації зобов'язав Православну церкву України знести храм Української Церкви в окупованій Євпаторії. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Повідомляється, що дане рішення може бути оскаржене протягом місяця. На даний момент ПЦУ публічно не прокоментували судове рішення.

Раніше РБК-Україна писало, що предстоятель Православної Церкви митрополит Епіфаній заявив, що російська влада намагається знести храм в Євпаторії. За його словами, в аннексированном Криму грубо порушується одне з основоположних прав людини - на свободу совісті та релігії.

Також повідомлялося, що міністр закордонних справ України Вадим Пристайко обговорив з Предстоятелем Православної Церкви митрополитом Єпіфаній питання утиски віруючих Криму і ОРДЛО. Пристайко заявив про доведення до міжнародної громадськості фактів порушень релігійних прав.

Крім цього Епіфаній заявляв, що Росія намагається знищити присутність Української церкви в Криму. За його словами, на окупованих території України відбуваються переслідування і гоніння ПЦУ.

Українці визначилися з підтримкою церковних ієрархів Вірні ПЦУ вже становлять відносну більшість серед православних України
Новини України КримКримПЦУ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся