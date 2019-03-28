"Суд" в Крыму арестовал еще троих крымских татар

"Киевский районный суд" Симферополя арестовал до 15 мая еще трех фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир", задержанных вчера во время массовых обысков у крымских татар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста "Радио Свобода" Антона Наумлюка в Facebook.

Как сообщается, были арестованы Билял Адилов, Энвер Аметов и Рустем Шейхалиев.

"Все заседания проходят в закрытом режиме, в некоторых случаях не допускаются даже ближайшие родственники на обнародование судебных решений", - добавил Наумлюк.

РБК-Украина писало, что сегодня был арестован Алим Каримов. Его также арестовали до 15 мая.

Отметим, вчера "суд" в Крыму арестовал еще девятерых крымских татар. Всего было задержано 23 подозреваемых в деле причастности к запрещенной на территории РФ организации "Хизб ут-Тахрир". В домах активистов был проведен обыск в их отсутствие в среду, 27 марта.

В связи с этим МИД Украины выразило РФ решительный протест. Также действия ФСБ в Крыму осудил Европейский союз, к которому Украина накануне обратилась с требованием решительных действий.

Напомним, во время заседания Постоянного совета ОБСЕ делегации США и Евросоюза обратились к РФ с требованием прекратить преследование крымских татар.