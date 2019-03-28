ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Суд" в Крыму арестовал девятерых крымских татар

Новости » Общество    28.03.2019 - 11:45
"Суд" в Крыму арестовал девятерых крымских татар
Иллюстративное фото (fsb.ru)

Девятерых крымских татар арестовали до 15 мая

"Киевский районный суд" Симферополя арестовал девятерых крымских татар, подозреваемых в участии в "Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщают росСМИ.

Отмечается, что Газиев С.А., Абдурахманов М.А., Сейтхалилов Р.Н., Бекиров А.Э., Османов Э.С., Базаров Ф.Э., Абдулгазиев Т.С., Муртаза С.К. и Сейтабдиев С.Э. арестованы до 15 мая.

Напомним, что сегодня в Крыму ФСБ задержала еще троих крымских татар.

РБК-Украина писало, что вчера российские силовики проводили массовые обыски в домах крымских татар и задержали 20 человек. Большинство из задержанных кримстких татар ездили на судебные заседания в Ростов-на-Дону, передавать передачи, посещать политзаключенных.

В ЕС призвали РФ освободить активистов, но сегодня в подконтрольном России суде арестовали девятерых крымских татар. В связи с задержаниями МИД Украины выразил РФ решительный протест

Также Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что Украина проинформировала генерального секретаря и послов государств-членов Совета Европы о системных задержаниях в Крыму крымских татар.

Украина обратилась к ПАСЕ из-за массовых задержаний в Крыму Ельченко обратился к генсеку ООН из-за репресий крымских татар
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины КрымарестКрымХизб ут-Тахрир
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь