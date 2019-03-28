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"Суд" в Крыму арестовал 10 крымских татар

Новости » Общество    28.03.2019 - 15:27
"Суд" в Крыму арестовал 10 крымских татар
Иллюстративное фото (fsb.ru)

Сегодня суд намерен избрать меру пресечения для остальных

"Киевский районный суд" Симферополя арестовал до 15 мая Алима Каримова, задержанного в Крыму сотрудниками ФСБ. Об этом сообщает журналист Антон Наумлюк в Facebook.

Журналист добавил, что сегодня суд намерен избрать меру пресечения для остальных.

"Кроме того, трое задержанных сегодня в Ростове, - Ремзи Бекиров, Осман Арифмеметов и Владлен Абдулкадыров, уже доставлены в управление ФСБ в Симферополе. Будут ли они арестованы сегодня неизвестно. Местоположение Эдема Яячикова до сих пор неизвестно", - сообщил Наумлюк о задержанных сегодня крымских татар.

Отметим, вчера "суд" в Крыму арестовал девятерых из двадцати крымских татар. 

После этого в ЕС призвали РФ освободить активистов. Также в связи с задержаниями МИД Украины выразил РФ решительный протест

РБК-Украина писало, что Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что Украина проинформировала генерального секретаря и послов государств-членов Совета Европы о системных задержаниях в Крыму крымских татар.

 
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