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США и ЕС призвали РФ прекратить преследования крымских татар

Новости » Политика    28.03.2019 - 13:55
США и ЕС призвали РФ прекратить преследования крымских татар
Фото: обыски у крымских татар (facebook.com/crimeansolidarity)

В оккупированном Крыму за сутки задержали 23 крымских татар

Во время заседания Постоянного совета ОБСЕ делегации США и Евросоюза обратились к РФ с требованием прекратить преследование крымских татар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ОБСЕ в Twitter.

Как отмечается, во время заседания было уделено внимание проведению российскими силовиками на территории оккупированного Крыма задержаний кримских татар.

"Ситуация с массовыми обысками и арестами крымских татар российской оккупационной властью в Крыму была обсуждена на заседании Постоянного совета ОБСЕ. Делегации США и ЕС (от имени всех 28 государств) поддержали Украину и обратились к РФ с требованием прекратить преследования крымских татар", - говорится в сообщении.

США и ЕС призвали РФ прекратить преследования крымских татарРанее сообщалось, что украинские дипломаты проводят переговоры с руководством дипломатических ведомств стран для усиления давления на Россию в связи с обысками и задержаниями в Крыму.

За незаконные задержание в Крыму Украина уже обратилась к ПАСЕ, Совету Европы, ООН, Британии и ЕС.

РБК-Украина писало, что накануне в Ростове-на-Дону (Россия) задержали еще троих крымских татар Османа Аріфмеметова, Рэмзи Бекирова и Владлена Абдулкадирова. До этого, после проведения обысков, были задержаны еще 20 крымских татар. Их подозревают в участии в запрещенной на территории РФ организации "Хизб ут-Тахрир".Сейчас "Киевский районный суд Симферополя арестовал девять крымских татар.

Украина ведет переговоры об усилении давления на РФ из-за репрессий в Крыму Украина обратилась к ПАСЕ из-за массовых задержаний в Крыму
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