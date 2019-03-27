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Евросоюз осудил обыски у крымских татар

Новости » Политика    27.03.2019 - 15:57
Евросоюз осудил обыски у крымских татар
Фото: Майя Косьянчич (twitter.com/caribflame)

В ЕС призвали РФ сообщить места пребывания крымских татар, задержанных во время обысков

В Европейском союзе знают об обысках и задержании крымских татар в Крыму, совершенные оккупированными российскими властями в среду, 27 марта. Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Майя Косьянчич, передает DW.

Косьянчич подтвердила позицию Евросоюза, что Россия должна "прекратить произвольные обыски частной собственности, принадлежащей крымским татарам". Кроме того, от Москвы ожидаются необходимые шаги для обеспечения того, чтобы все люди на территории Крыма могли без всякой дискриминации реализовывать право на свободу слова, мирных собраний, объединений, мысли, совести и религии.

"Точные места пребывания задержанных должны быть немедленно уведомлены всем, кого это касается", - отметила представитель ЕК и призвала уважать право задержанных на юридическую защиту.

Представитель указала на то, что в заявлении Верховной представительницы ЕС по внешней политике и безопасности Федерики Могерини по случаю пятой годовщины аннексии "особое внимание уделено ситуации с правами человека на Крымском полуострове".  

Напомним, в ФСБ России заявили о задержании в Крыму 20 крымских татар, которых подозревают в участии в "Хизб ут-Тахрир". 

РБК-Украина писало, что большинство из задержанных кримстких татар, которых задержали после обысков в Крыму, ездили на судебные заседания в Ростов-на-Дону, передавать передачи, посещать политзаключенных.

Также постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что Украина проинформировала генерального секретаря и послов государств-членов Совета Европы о системных задержаниях в Крыму крымских татар.

Число украинских политзаключенных в РФ приближается к 100, - адвокат ФСБ заявила о задержании 20 крымских татар
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