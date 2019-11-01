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Адвокат арестованного Приходько будет жаловаться в ЕСПЧ

Новости » Общество     01.11.2019 - 16:57
Адвокат арестованного Приходько будет жаловаться в ЕСПЧ
Фото: Олег Приходько (facebook com crimeahrg)

Верховный суд Крыма 31 октября отклонил апелляционную жалобу адвоката на арест

Адвокат арестованного в аннексированном Крыму активиста Олега Приходько Назим Шеихмамбетов высказал, что защита будет осуществляться с помощью рассмотрение жалоб в международных институтах, в частности в Европейском суде по правам человека и в комитетах ООН. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По мнению адвоката, в рамках действующего в Крыму законодательства добиться справедливости и оправдания невозможно.

"К сожалению, в рамках действующего в Крыму законодательства добиться справедливости и оправдания невозможно...В течение последних пяти лет судебные заседания в Крыму демонстрируют очевидную стабильность в части отказа в удовлетворении ходатайств стороны защиты и, с другой стороны, удовлетворении ходатайств сотрудников силовых структур, в частности ФСБ", - говорит адвокат.

Напомним, подконтрольный Кремлю так называемый "Верховный суд" Крыма в четверг, 31 октября, отклонил апелляционную жалобу адвоката на арест Приходько. Приходько останется под стражей в СИЗО до 10 декабря 2019 года.

Как сообщало РБК-Украина, 28 октября Федеральная служба безопасности Российской Федерации предъявила обвинения жителю Крыма Олегу Приходько в подготовке террористического акта и незаконном изготовлении взрывчатых веществ

Кроме того, Приходько был задержан 10 октября по подозрению в подготовке теракта на аннексированном полуострове. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. В его гараже нашли взрывчатку. В суде он заявил, что ему подбросили сотрудники ФСБ.

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